SD Worx bevestigt: Lotte Kopecky niet naar de Giro d’Italia Donne

Lotte Kopecky zal niet aan de start staan van de Ronde van Italië voor vrouwen. Dat heeft haar ploeg SD Worx bevestigd in gesprek met Het Laatste Nieuws. Eerder sloot ploegmanager Danny Stam een deelname van Kopecky aan de Giro d’Italia Donne nog niet uit.

Stam zei eerder al dat Kopecky hoe dan ook de Tour zou rijden, nadat daar door een uitspraak van Kopecky enige twijfel over was ontstaan. Op dat moment was nog wel een optie dat de winnares van de jongste Ronde van Vlaanderen voor de dubbel zou gaan en dus óók de Giro zou rijden. “Omdat er enkele wedstrijden zijn weggevallen, moeten we een beetje puzzelen. Bovendien zijn er enkele rensters van ons nog twijfelachtig voor de komende periode door kwaaltjes”, legde Stam destijds uit.

Nu is een eventuele Giro-deelname dus van de baan voor Kopecky. Voordat ze start in de Tour de France Femmes (23-30 juli), rijdt ze nog het BK tijdrijden (donderdag), het BK op de weg (zondag), een omloop in Beernem bij de junioren mannen (1 juli) en een criterium in het Nederlandse Gilzen (2 juli). Afgelopen weekend reed Kopecky ook al een wedstrijd bij de junioren mannen. Na de Tour, maakt de 27-jarige renster zich op voor de WK in Schotland, waar ze zowel op de weg als op de baan actief zal zijn.

