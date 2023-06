Twijfel over Tourdeelname Kopecky? SD Worx is duidelijk na ‘vreemde uitspraak’

Lotte Kopecky deed na haar zege in Dwars door het Hageland een opvallende uitspraak. Ze zei nog niet te weten of ze de Giro of de Tour zou gaan betwisten deze zomer. Danny Stam, de ploegmanager van SD Worx, is echter duidelijk. “Lotte zal sowieso de Tour rijden”, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De Giro duurt dit jaar van 30 juni tot en met 9 juli, de Tour van 23 juli tot en met 30 juli. “Of ik de Giro of de Tour zal rijden, daarover communiceren we later. Beide keuzes hebben voor- en nadelen richting WK”, zei Kopecky na Dwars door het Hageland.

“Een vreemde uitspraak van Lotte”, zegt Stam nu. “Lotte weet al een tijdje dat de Tour op haar programma staat. Ze zal de Tour sowieso rijden.” In die Ronde van Frankrijk zal ze, ondanks de aanwezigheid van topsprintster Lorena Wiebes, ook haar eigen succes na kunnen streven, stelt Stam. “In een groepssprint na een vlakke rit is Lorena ons beste wapen, maar niet elke vlakke rit of heuvelrit eindigt met een grote groep. Lotte zal genoeg kansen krijgen om zelf een rit te winnen. Het parcours van de Tour is zeer uiteenlopend. Voor ieder wat wils. ”

Met Demi Vollering heeft SD Worx ook een van de voornaamste favorieten voor de eindzege. Kopecky zal ook werk voor haar op moeten knappen. “We willen met onze sterkste ploeg naar de Tour en daar hoort Lotte zeker bij”, aldus Stam.

Giro én Tour?

Hoewel het dus zeker lijkt dat Kopecky de Tour rijdt, is het nog niet uitgesloten dat ze ook van start gaat in de Giro. Stam: “Omdat er enkele wedstrijden zijn weggevallen, moeten we een beetje puzzelen. Bovendien zijn er enkele rensters van ons nog twijfelachtig voor de komende periode door kwaaltjes.” Voor Kopecky zou dat wel een drukke zomer betekenen. Ze mikt begin augustus immers ook op succes op de WK in Glasgow, zowel op de weg als op de baan.