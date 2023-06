Gaat de Giro Donne dit jaar wel door? Partijen steggelen over tv-productie

Over elf dagen begint in Chianciano de 34ste editie van de Giro d’Italia Donne, al is het maar de vraag of de Italiaanse rittenkoers überhaupt kan doorgaan. De Italiaanse wielerfederatie FCI en Starlight, voor nu nog de organisator van de Giro Donne, liggen namelijk met elkaar overhoop.

Elf dagen voor de start van de Giro Donne hangen er zeer donkere wolken boven de Italiaanse wielerkoers. Waar wringt de schoen? Starlight, het organiserende bedrijf achter de meerdaagse wielerwedstrijd, heeft aan de Italiaanse wielerfederatie laten weten dat het niet kan instaan voor de televisieproductie. Starlight, dat ironisch genoeg in handen is van televisiebedrijf PMG Sport, zou wegens financiële problemen niet in staat zijn om de kosten te dekken.

Is de Italiaanse wielerbond wel bereid om voor de tv-kosten op te draaien? Binnen de bond is er veel verdeeldheid onder de leden. De situatie zou zich volgens Ciclismoweb momenteel in een impasse bevinden. Cesare Di Cintio, de buitengewoon commissaris van de Italiaanse wielerfederatie, lijkt de sleutel in handen te hebben. Di Cintio zou erop gebrand zijn om de financiële brand te blussen en de situatie te redden, maar stuit dus wel op veel weerstand vanuit de FCI.

Mocht de Giro d’Italia Donne dit jaar niet plaatsvinden, of zal worden georganiseerd zonder televisieproductie, zou dit wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de verdere sportieve toekomst van de wedstrijd. De UCI zou dan namelijk kunnen besluiten om de (nu nog) WorldTour-koers te ‘downgraden’ en diens overeenkomst (vanaf 2024) met RCS Sport op te zeggen. Een nieuwe economische en sportieve crisis binnen het Italiaanse wielrennen ligt dan op de loer.