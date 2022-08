Scorpions Racing Team neemt Wessel Mouris en Niek Voogt over van WPGA

Wessel Mouris en Niek Voogt rijden volgend jaar voor Scorpions Racing Team. De Nederlandse ploeg, die 2023 een continentale licentie heeft aangevraagd, heeft inmiddels veertien renners op papier. Mouris en Voogt komen beiden over van WPGA (Wielerploeg Groot Amsterdam).

“Wessel Mouris en Niek Voogt sluiten zich volgend jaar aan bij Scorpions Racing Team”, schrijft de nieuwe ploeg van Mouris en Voogt op sociale media. “Nadat ze hun talent al lieten zien op het nationale kampioenschap voor beloften en de Giro d’Italia U23, kijken we er naar uit om samen met hen te werken om van hen de best mogelijke renners te maken!” Op het genoemde NK op de weg reed de 19-jarige Mouris naar een vijfde plaats. In het eindklassement van de Ronde van Italië voor beloften eindigde de 21-jarige Voogt als 28e.

Scorpions Racing Team is nadrukkelijk aanwezig op de transfermarkt. De ploeg maakte eerder bekend dat vijf junioren een contract voor vier jaar hebben getekend en presenteerde vervolgens ook nog zeven andere namen. Nu komen er dus nog twee renners bij, waardoor het totaal inmiddels op veertien staat. Of het team nog verder aangevuld wordt, is niet bekend.