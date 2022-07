Scorpions Racing Team maakt zeven nieuwe namen bekend voor 2023

Het Nederlandse Scorpions Racing Team is druk bezig met de ploeg voor volgend jaar. Nadat de formatie, die voor 2023 een continentale licentie heeft aangevraagd, eerder al bekendmaakte dat er deze winter vijf renners vanaf de junioren over zullen komen, zijn er nu zeven nieuwe namen onthuld. Dat valt te lezen op Cyclingonline.com.

De eerste nieuwe renner voor het team is Björn Bakker. De 29-jarige Fries, die overkomt van de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG), kent een goed seizoen met meerdere overwinning. Hij was onder ander de beste tijdens het districtskampioenschap Noord, op en rond de VAM-berg. Bakker heeft al ervaring op continentaal niveau: in 2020 reed hij voor Vlasman CT, dat na dat jaar ophield te bestaan. Bij zijn nieuwe ploeg zal hij zijn ploegleider van toen, Ton Welling, weer tegenkomen.

Chiel Schulten maakt dan weer de overstap van Sensa-Kanjers voor Kanjers. Momenteel zit de 23-jarige Schulten in de lappenmand, na een zware val, maar eerder dit seizoen was hij uitstekend op dreef. Een vierde plaats in de tussenstand van de clubcompetitie vormt daar het bewijs van. Hij werd onder andere derde in de Zuiderzeeronde.

Vijf bekende namen

Naast Bakker en Schulten, rijden ook Brent Clé, Mark Prinsen, Paul Gruithuijzen, Quint van der Leeuw en Sjors Handgraaf komend seizoen voor het Scorpions Racing Team. Zij kwamen het afgelopen jaar al uit voor het Scorpions Endurance Team en zullen wegkoersen blijven combineren met ultrawedstrijden.