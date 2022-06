Scorpions Racing Team geeft vijf junioren een vierjarig contract

Scorpions Racing Team heeft vijf renners voor vier jaar aan zich gebonden. Jasper Huitema, Justus Willemsen, Lucas van de Vosse, Marvin Peters en Vincent van Dorp – op dit moment allemaal nog tweedejaars junior – voegen zich in 2023 bij de Nederlandse ploeg, die voor dat jaar een continentale licentie heeft aangevraagd.

De vijf coureurs krijgen de eerste twee jaar van hun beloftenperiode – vier jaar – rustig de tijd om zich optimaal te ontwikkelen, schrijft Scorpions Racing Team in een persbericht. De begeleiding van de ploeg en het internationale programma dat ze kunnen rijden, moet hier aan bijdragen. De twee jaar daarna is het de bedoeling dat ze zich in de kijker rijden. Het uiteindelijke doel is om hen bij een ProTeam of WorldTeam af te leveren.

Uitslagen

Alle vijf de renners hebben het afgelopen seizoen het nodige laten zien. Huitema reed bijvoorbeeld zes klassiekers bij de eerste tien. Zo werd hij derde in de Omloop van Noordwest Overijssel en vijfde in de Omloop Door het Land van Bartje. Willemsen, ook actief op de baan, eindigde op de Wielerdag Noordenveld én in de Arno Wallaard Memorial als derde. Voor Van de Vosse, die pas in de coronaperiode is begonnen met fietsen, geldt dan weer dat hij veelvuldig in de aanval te zien was.

Peters werd zesde in de prestigieuze SPIE Internationale Junioren Driedaagse, de voormalige Driedaagse van Axel. Ook boekte hij onlangs een zege, op het districtskampioenschap Oost. Daar versloeg hij Van Dorp, zijn ploeggenoot van volgend jaar. Laatstgenoemde eindigde dit voorjaar als tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarnaast stond hij zowel in 2021 als 2022 op het podium van het NK tijdrijden, als derde. Tijdrijden is dan ook de specialiteit van Van Dorp.

Dertien renners liggen vast

Scorpions Racing Team heeft inmiddels dertien renners onder contract staan voor 2023. Wie dat precies allemaal zijn, wordt later bekendgemaakt. De ploeg is momenteel nog in gesprek met drie andere renners, zodat er uiteindelijk zestien namen op het rooster kunnen komen. Een groot deel daarvan zal bestaan uit de huidige selectie.

Deze selectie van 2022 was de afgelopen weken al succesvol in de 24-uur van Zandvoort, de 12-uur van Zolder in België en de Castelli 24-uur van Feltre in Italië. Naast de duurwedstrijden heeft Scorpions Racing Team dit jaar ook al enkele UCI Gran Fondo’s en nationale wegwedstrijden op het programma.