Scorpions Racing Team vraagt continentale licentie aan voor 2023

Nederland krijgt er in 2023 een continentale ploeg bij. Het Scorpions Racing Team, dat zich de afgelopen jaren vooral focuste op internationale 24-uursraces, heeft namelijk een licentie aangevraagd om volgend seizoen met een continentaal team uit te komen op de weg.

Scorpions Racing Team is een project van Arjan Fidder. Hij heeft als teameigenaar zijn ploeg steeds verder uitgebreid, met onder meer Ton Welling (met een verleden als ploegbaas bij onder meer Vlasman en KOGA) als ploegleider en performance manager. Dit jaar heeft Scorpions Racing Team met Adriaan Janssen, Brent Clé, Gert-Jan Bosman, Luke Verburg en Mark Prinsen al enkele bekende namen van het continentale niveau in de gelederen.

De ploeg werd in 2014 opgericht en won afgelopen seizoen de 24 uur van Le Mans en de 12 uur van Zolder. Naast de duurwedstrijden heeft Scorpions Racing Team dit jaar ook enkele UCI Gran Fondo’s en nationale wegwedstrijden op het programma.

Dat blijft Scorpions Racing Team doen, maar dat pakket wordt verder uitgebreid. Er is namelijk een continentale licentie aangevraagd voor 2023, om zo een eigen opleidingsploeg te starten om jonge coureurs kennis te laten maken met internationale wegwedstrijden.

Ruimte voor onafhankelijke opleidingsploeg

“Om dit kracht bij te zetten heeft de ploeg een eigen Agency (makelaarskantoor, red.) om de coureurs goed voor te bereiden op de volgende stap in hun carrière en verder te begeleiden als ze op ProTeam of WorldTeam-niveau zijn doorgestroomd”, staat in een persbericht.

Volgens Fidder is er ruimte op de markt voor een onafhankelijke opleidingsploeg, dat los staat van de grote ploegen. “De jeugd krijgt zo meer ruimte om zich te ontwikkelen en te bekijken welke ploeg op het moment van de overstap het beste bij hun kwaliteiten past.”

Scorpions Racing Team heeft de selectie voor 2023 nog niet helemaal rond. Een groot deel zal bestaan uit de huidige selectie, maar daar komen ook enkele junioren en beloften bij. Het plan is om naast koersen in Nederland ook in Italië, Duitsland, Frankrijk en België te gaan rijden.

Veel sponsoren van het team, zoals Castelli, Campagnolo, Rocket Espresso en Sarto Bikes, komen uit Italië. De naam Scorpions is dan ook afgeleid van Castelli, dat een schorpioen heeft in haar logo.