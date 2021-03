Schouderbreuk voor Carl Fredrik Hagen na trainingsval

Voor Carl Fredrik Hagen is zijn trainingsronde van vrijdag niet zonder gevolgen gebleven. De Noor van Israel Start-Up Nation kwam tijdens het ritje ten val en liep daarbij een breuk in zijn schouder op.

Hagen reed tijdens zijn trainingsronde in een put die hij over het hoofd had gezien. Vervolgens viel de 29-jarige renner over de vangrail en kwam hij in een sloot terecht. Bij de val was zijn schouder uit de kom geschoten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij zich liet onderzoeken. Nadat de artsen zijn schouder hadden teruggezet, bracht een CT-scan een kleine breuk aan de schouderkop aan het licht.

“Nu ik eraan terugdenk, besef ik me hoeveel geluk ik heb gehad met slechts een schouderbreuk en wat gescheurde pezen”, vertelde Hagen aan TV2. Volgende week ondergaat hij een MRI-scan, die moet uitwijzen of een operatie nodig is. “Het is nog te vroeg om iets over het herstelproces te zeggen, maar ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk te herstellen en uiteindelijk sterker terug te komen.”