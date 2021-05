Schorsing Sjors Dekker gehalveerd

Hoger beroep

Dekker ging in hoger beroep. In afwachting hiervan nam de Dopingautoriteit contact op met als resultaat dat de aanklacht van ‘opzettelijk dopinggebruik’ verviel. Met terugwerkende kracht werd Dekker voor slechts twee jaar geschorst. Dit houdt in dat hij vanaf 1 september weer wedstrijden fietsen.

Tegen Pointer zegt Dekker opgelucht te zijn: “Ik kan weer verder met mijn leven, dat is wat ik wil. Dat ik weg ben van de zorgen over deze zaak. Zoiets sleept je mee. Ik wilde er niet aan toegeven, maar stiekem slurpte het me helemaal leeg. De aanhouder wint, zeggen ze weleens. Dat is in deze zaak toch een beetje gelukt.”