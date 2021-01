Nederlandse wielrenner voor vier jaar geschorst

Een Nederlandse amateurwielrenner is door de tuchtcommissie van de KNWU voor vier jaar geschorst voor een dopingovertreding. De coureur testte op 2 juni 2019 positief op het astmamiddel Salbutamol bij een in-competitiondopingcontrole.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) stelde aan het begin van deze maand de vierjarige schorsing na een lange procedure vast. Daarin werd de oorspronkelijke eis van twee jaar schorsing door de Nederlandse Dopingautoriteit verhoogd naar vier jaar omdat opzettelijk (over)gebruik van het astmamiddel bewezen werd geacht.

Onschuld bewijzen

In gesprek met NPO Radio 1-programma Pointer doet de wielrenner zijn verhaal samen met zijn advocaat Lars Westhoff en dopingexpert Douwe de Boer, die hem in de afgelopen anderhalf jaar bijstonden om zijn onschuld te bewijzen. In zowel de uitspraak van ISR als in de radio-uitzending wordt de renner niet bij naam genoemd. WielerFlits heeft bevestigd gekregen dat het gaat om amateurwielrenner Sjors Dekker (26).

“Het was een gigantisch warme dag”, vertelt Dekker over de wedstrijd waarin hij na afloop positief werd bevonden. “De temperaturen liepen tegen de 34 graden Celsius. Die dag kwam ik in een kopgroep van vier te zitten die mocht sprinten voor de overwinning, maar door de hevige warmte lukte het me niet meer om te sprinten. Ik verloor bijna mijn bewustzijn. Zelden heb ik zo’n inspanning gedaan onder deze temperatuur.” Uiteindelijk besloot hij de koers als derde.

“Ik had daarna last van taaislijm en benauwdheid op de longen. Ik kon nauwelijks meer over mijn longen ademhalen. Het was als een soort spinnenweb dat je eruit moet halen. En dan verlang je naar je medicijn. Na de finish was mijn situatie zo zorgwekkend dat ik nog twee pufs (Ventolin is een medicijn waarbij je moet puffen om de werkzame stof Salbutamol in het lichaam op te nemen, red) heb genomen. Bij de dopingcontrole heb ik daarna aangegeven dat ik astmapatiënt ben.”

Bijna drie maanden later, eind september, kreeg Dekker post van de Dopingautoriteit op zijn deurmat. “Dan gaan alle alarmbellen klinken. Ik werd toen heel emotioneel. Dat is niet te bevatten. De wereld is dan even te klein. Ik ben in beroep gegaan, maar kreeg daarna een map aan dossiers terug. Je weet niet hoe je daarnaar moet handelen. Ik heb daarna Westhoff en De Boer ingeschakeld.”

In de a-staal van Dekker werd 1.9 μg/ml (= 1900 ng/ml) salbutamol aangetroffen. De Dopinglijst bepaalt dat de aanwezigheid van salbutamol in een concentratie groter dan 1.0 μg/ml (=1000 ng/ml) niet (meer) duidt op een therapeutisch gebruik van de stof en daarom als een overtreding van artikel 3 van het Dopingreglement wordt gezien.

“Ik kan er echt niet op komen. Dat ze bij de ene denken wel en de andere niet”, gaat hij verder. Daarmee doelt de geschorste Nederlander op viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, die werd vrijgesproken voor hetzelfde vergrijp. “Misschien denken ze dat ik een makkelijk slachtoffer ben. Ik word nu neergezet als een stuk vuilnis. Als iemand die een volledig epo-programma heeft gedaan. Maar ik heb alleen mijn medicatie gebruikt. Ik ga vier zware jaren tegemoet.”

Instituut Sportrechtspraak

Het ISR gaat niet mee in het verhaal van de geschorste Nederlander: “(1) Niet is gebleken dat betrokkene op het moment van de controle in het bezit was van een geldige dispensatie voor het gebruik van salbutamol. Ook is niet gebleken dat betrokkene na de dopingcontrole een dispensatie voor het gebruik van salbutamol heeft aangevraagd.”

“(2) De door betrokkene aangedragen omstandigheid dat de tropische omstandigheden voorafgaand en tijdens de wedstrijd in combinatie met de maximaal toegestane hoeveelheid gebruikte salbutamol tot de aangetroffen (veel) te hoge concentratie salbutamol heeft geleid, acht de tuchtcommissie niet bewezen”, zo valt er te lezen.

Chris Froome

Froome werd in 2018 vrijgesproken met ongeveer dezelfde waardes Salbutamol in het lichaam (2.000 nanogram per millimeter om 1.900 nanogram per millimeter). Echter Froome heeft altijd ontkend teveel Salbutamol te hebben ingenomen en wist dat met succes aan te tonen. Dekker erkent, zo staat te lezen in de uitspraak, die dag meer ‘gepuft’ te hebben dan volgens de regels is toegestaan.

De Boer vindt het onrechtvaardig: “Froome had veel meer geld. Daardoor kon hij zijn verdediging beter opbouwen. Als je verder geen geld hebt en je bent amateur dan wordt het lastig”, eindigt hij. “Het is duidelijk dat hij op een 5-0 achterstand staat. De regels zijn heel streng.”