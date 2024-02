zaterdag 24 februari 2024 om 18:46

Schandalig: ‘supporter’ gooit bier op Marianne Vos tijdens passage van de Muur

De Omloop het Nieuwsblad kan voor Marianne Vos niet meer stuk. De 36-jarige Nederlandse boekte een zege in haar allereerste deelname aan de koers. Tóch heeft de oplettende kijker een smetje op deze mooie dag gevonden. Een man gooit bij de passage van de Muur zijn bier over haar heen.

Op X verscheen een video waarin is te zien dat een man langs de kant wacht tot Marianne Vos langs de groep supporters fietste, waarna hij het bier welgemikt haar kant op werpt. Het lijkt de rensters weinig te deren, maar een sportieve actie is het zeker niet. Marianne Vos lacht in ieder geval als laatst. Zij won de koers door in de sprint de Belgische Lotte Kopecky te verslaan.

Eerder dit jaar was er ook al ophef over gedrag van supporters, toen was het in de cross. Mathieu van der Poel kreeg te maken met provocerende supporters, waarna hij hen bespuugde. Het is te hopen dat in het restant van het seizoen de mensen langs de weg enkel komen om te genieten van de sport.