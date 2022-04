Schaduwfavoriet Filippo Ganna: “Ik ga in Parijs-Roubaix een baanmentaliteit gebruiken”

Interview

Filippo Ganna reed Parijs-Roubaix al eens in 2018 voor UAE Emirates en in 2019 voor Team Sky. De eerste keer finishte hij buiten tijd, de tweede keer haalde hij de finish niet. Toch geldt de regerend en tweevoudig wereldkampioen tijdrijden deze zondag als schaduwfavoriet. “Ik zal vooral moeten volgen”, geeft hij in een Zoom-meeting mee. WielerFlits was daarbij aanwezig.

De 25-jarige Italiaan heeft dit seizoen zijn zinnen op de Helleklassieker gezet. Ondanks zijn twee eerdere deelnames bij de profs is dat geen gekke gedachte, want in 2016 won Ganna nog een helse editie van de beloftenversie. “Ik herinner me vooral de lange ontsnapping waarin ik toen zat”, vertelt hij. “Ik weet ook nog hoe ik kon wegrijden op de voorlaatste kasseistrook Hem. Maar wat me het meest is bijgebleven: de vele gravelstukjes die ik in mijn mond had, door het opspattende water. We hadden toen regen in het eerste deel van de race. Leuk dat je het aanhaalt, want het is fijn om goede herinneringen op te halen.”

Of hij datzelfde kunststukje komende zondag ook kan herhalen, vroegen we ons af. “Dat weet ik echt niet”, lacht hij. “Maar we starten wel met een plan, waarbij we vooral de andere favorieten zullen volgen. We zijn ons ervan bewust dat een aantal heel sterke renners aan de start staat. We moeten zien hoe de koers zich ontvouwt, maar het mag duidelijk zijn dat we in alle kleine groepjes mee moeten zitten. Ik zal proberen om mijn mentaliteit als achtervolger op de baan te gebruiken”, lacht hij opnieuw. “Als me het lukt om te volgen, ga ik proberen of ik een aanval kan plaatsen voor winst.”

“Het zal voor mij belangrijk zijn om vooraan te blijven koersen, om risico’s te minimaliseren. Ik heb Luke Rowe bij me, die zich de hele dag over mij gaat ontfermen. Ik zal zijn wiel volgen, want hij heeft veel meer ervaring dan ik heb”, aldus de Italiaan, die zich via speciale trainingen op de baan voorbereidde op Parijs-Roubaix. “Dat had ook een beetje te maken met de Nations Cup baanwielrennen in Glasgow, drie dagen later. Zo kon ik beide combineren. De inspanningen zijn enigszins te vergelijken. Of dat een goede keuze is geweest, zal komende zondag moeten uitwijzen.”

Een tijdrit van 260 kilometer

Toch blijft de tijdritspecialist liever weg van een (schaduw)favorietenrol. “Ik weet ook niet waarom mensen denken dat ik kan winnen, al wil ik wel iedereen bedanken voor dat vertrouwen. Ik heb hier twee keer eerder gereden: de eerste keer reed ik lek in het Bos van Wallers, tijdens de tweede sprong ik na twee stroken al in de ploegleiderswagen. Ik hoop nu dus vooral een stuk verder te raken, want aan die twee edities bewaar ik geen leuke herinneringen. Op de trainingen ging het goed, maar een wedstrijd rijden is nog iets anders. Al hoop ik natuurlijk op special legs.”

Ganna krijgt in de Hel van het Noorden gezelschap van een sterke ploeg. “Ik denk dat het een goede mix is. Er is veel ervaring dankzij onze koerskapitein Luke, maar ook Michał Kwiatkowski en Cameron Wurf hebben dat. Daarnaast zijn we met veel jonkies zoals Ben Turner, Magnus Sheffield en ikzelf. En dan is er nog Dylan van Baarle, een van de grandes van onze ploeg. Voor dit soort wedstrijden hebben we een superteam, ook met het oog op de toekomst. Maar daarmee koop je niets. We zullen zondag moeten laten zien wat dat waard is. Als er maar iemand van INEOS Grenadiers wint.”

De Italiaan zelf kijkt alvast uit naar Parijs-Roubaix. “Er zijn al veel landgenoten geweest die deze fantastische koers hebben gewonnen”, vertelt hij. “In de toekomst hoop ik hier toch eens te winnen, wie weet zelfs al op de korte termijn. Maar dat is geen makkelijke opgave. Er staan hier andere topfavorieten aan de start. Maar ik moet wel zeggen dat ik me na het Circuit de la Sarthe een stuk beter voel. Zondag zullen we weten of ik dicht bij een topresultaat kan zitten. Het parcours is in ieder geval wel op mijn lijf geschreven. Nu moet ik er alleen nog voor zorgen dat ik een goede tijdrit van 260 kilometer kan rijden”, grapt hij.