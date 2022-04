Filippo Ganna bereidt zich op atypische manier voor op Parijs-Roubaix

Filippo Ganna hoopt zondag een glansrol te vertolken in Parijs-Roubaix. Om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de ‘Hel van het Noorden’, probeert Ganna op de wielerbaan van Montichiari de inspanningen die nodig zijn op de kasseistroken na te bootsen.

Op de piste van Montichiari simuleert de krachtpatser van INEOS Grenadiers hoe het is om vol over de zwaarste kasseistroken van Parijs-Roubaix te gaan, zo valt er te lezen in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Zijn geheim? Ganna koest eerst een tijdje achter de derny, waarna hij zijn snelheid opvoert om vervolgens twee minuten lang zestig à vijfenzestig kilometer per uur te rijden op de piste, goed voor het wegtrappen van zo’n 800 tot 1000 watt.

Simuleren

Marco Villa, die als bondscoach van de Italiaanse baanwielrenners Ganna begeleidt in zijn atypische voorbereiding op Parijs-Roubaix, heeft uitgerekend dat een dergelijke sessie van twee minuten overeenkomt met het rijden van één kasseistrook in Noord-Frankrijk. Na deze inspanning mag de Italiaan weer vijf minuten herstellen achter de derny, om vervolgens opnieuw dezelfde inspanning te leveren.

Ganna hoopt zich zo klaar te stomen voor Parijs-Roubaix. De Italiaanse tempobeul, die in 2016 al de belofteneditie van Parijs-Roubaix wist te winnen, droomt al langer van winst in Roubaix. “Ik wil het proberen. Ik hou van de klassiekers, maar het is echt moeilijk. Je moet veel ervaring hebben, beschikken over de juiste benen en veel geluk, want met de kasseien kun je lek rijden of je fiets breken”, liet hij in 2020 al weten.