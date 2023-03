Schaduwfavoriet Biniam Girmay sterk omringd in Milaan-San Remo

Biniam Girmay is een van de kanshebbers om Milaan-San Remo te winnen en daar zal de kopman van Intermarché-Circus-Wanty sterk bij omringd worden. Onder meer Mike Teunissen, die Milaan-Turijn oversloeg door ziekte, zal het talent uit Eritrea bijstaan.

Intermarché-Circus-Wanty stelt een sterk zevental op, met louter klassiekerspecialisten en heuvelrenners. Naast Teunissen zullen ook de Belgen Aimé De Gendt en Loïc Vliegen steun geven aan Girmay. Sven Erik Bystrøm, Lorenzo Rota en de rappe Niccolò Bonifazio maken het team compleet.

Girmay schaafde in Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn aan zijn vorm voor La Primavera. “Het is een van de grote doelen voor mij en de ploeg. Het is alleen ook een onvoorspelbare koers”, zei Girmay eerder. “Het is het makkelijkste monument om te winnen en tegelijk is het heel moeilijk. Je kunt niet op voorhand zeggen dat je het zus of zo moet aanpakken. Je weet het gewoon niet.”

Overigens is Girmay niet de enige kopman van de Belgische ploeg. “We willen ook Lorenzo Rota in goede positie brengen op de Poggio. Na hun top-20 van vorig jaar, hebben ze meer ervaring opgedaan en zijn ze een jaar sterker. Dit is de perfecte kans om te meten hoe goed we zijn tegen de toprenners”, zegt Aike Visbeek, performance manager van het team.

