Girmay maakt zich geen zorgen: “Nog niet 100%, maar word elke dag beter”

Biniam Girmay is met zijn explosiviteit en snelle sprint normaal een van de kanshebbers op de zege in Milaan-San Remo, maar de renner van Intermarché-Circus-Wanty maakte in Tirreno-Adriatico geen verpletterende indruk. Toch maakt de Eritreeër zich geen zorgen. “Ik hoop dat ik stilaan mijn beste vorm bereik”, laat hij weten in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Voor Girmay was Tirreno-Adriatico een koers met twee gezichten. In de sprints deed de 22-jarige coureur met een derde en vierde plaats goed mee, maar in de heuvelritten moest de Eritreeër toch erg snel afhaken. Wat zegt dit over zijn kansen in Milaan-San Remo? “Het is waar, ik ben beter in de sprint. Maar ik had een maand niet gekoerst voor de Tirreno. Ik ben nog aan het opbouwen, ik ben nog niet honderd procent.”

“Tirreno-Adriatico heeft me weer een beetje beter gemaakt. Ik hoop dat ik stilaan mijn beste vorm bereik. Ik word elke dag beter”, is Girmay optimistisch. In Milaan-Sam Remo hoopt hij dan ook mee te doen voor de zege. “Het is een van de grote doelen voor mij en de ploeg. Het is alleen ook een onvoorspelbare koers. Het is het makkelijkste monument om te winnen en tegelijk is het heel moeilijk. Je kunt niet op voorhand zeggen dat je het zus of zo moet aanpakken. Je weet het gewoon niet. Niet vergeten dat dit ook nog maar mijn tweede jaar is.”

Slim koersen

Girmay weet wel wat hij zaterdag moet doen, om een kans te maken in ‘La Primavera’. “In het algemeen gaat het om positie kiezen. En natuurlijk ook om de benen, maar je moet zeker slim zijn. In de afdaling moet je wat risico’s nemen: dat hoort erbij als je een koers van dat kaliber wil winnen. En je moet weten welke renner je moet volgen. Dat weet je niet op voorhand, dat moet je de dag zelf zien.”

“Ook heel sterke renners zitten soms slecht gepositioneerd en dan verspeel je heel veel energie met opschuiven. Je moet de juiste ‘moves’ kunnen lezen. ‘Pogi’ (doelt op Tadej Pogačar, red.) is daar ook. Met hem erbij is het een andere race, dat was vorig jaar ook zo. Zijn ploeg begon de koers al op de Cipressa, zij wachten niet tot de Poggio.”