dinsdag 29 augustus 2023 om 19:50

Schade bij Wilco Kelderman lijkt mee te vallen: “Maar tijdverlies is heel zuur”

Na afloop van de vierde etappe van de Vuelta a España waren er gemengde gevoelens bij Jumbo-Visma. Kopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard wisten zonder kleerscheuren de finish te bereiken, maar Wilco Kelderman kwam in de chaotische finale ten val.

De vierde etappe van de Vuelta a España leek een geschiedenisloze rit te worden, maar in de finale werd het peloton nog opgeschrikt door een valpartij. Met nog goed vijf kilometer te gaan, dus buiten de veilige zone van de laatste drie kilometer, gingen meerdere renners op hoge snelheid tegen de vlakte. Zo ook Wilco Kelderman.

De Nederlandse klimmer was duidelijk gehavend na zijn val en kwam uiteindelijk slechts als 160ste over de streep, op 3:39 van ritwinnaar Kaden Groves. Toch lijkt de schade mee te vallen. “Dat tijdverlies is heel zuur, maar gelukkig was hij wel gewoon in staat om door te rijden”, geeft ploegleider Marc Reef aan op de website van Jumbo-Visma.

“Al vlug reed een kopgroep van drie weg vanuit het peloton”, analyseert Reef de koers. “Zij kregen de zegen van het peloton, dat koos voor de controle. Vanwege de wind die er stond, kende de rit enkele nerveuze fases, maar uiteindelijk ontstonden er geen waaiers.”

“De snelheid lag nagenoeg de hele dag vrij hoog. Primoz en Jonas kwamen wel veilig en zonder tijdverlies aan de finish. De ploeg heeft hen de hele dag uit de wind gehouden. De focus gaat nu weer op de dag van morgen.”