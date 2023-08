dinsdag 29 augustus 2023 om 18:35

Vuelta 2023: Ook Wilco Kelderman betrokken bij valpartij in aanloop naar sprint

Een tegenvaller voor Jumbo-Visma in de finale van de vierde etappe van de Vuelta a España. Wilco Kelderman was namelijk betrokken bij een valpartij op goed vijf kilometer van de finish. De Nederlander stapte wel weer op zijn fiets, maar kwam met achterstand over de streep.

De vierde etappe van de Vuelta a España leek een geschiedenisloze rit te worden, maar in de finale werd het peloton nog opgeschrikt door een valpartij. Met nog goed vijf kilometer te gaan, dus buiten de veilige zone van de laatste drie kilometer, gingen meerdere renners op hoge snelheid tegen de vlakte.

Bryan Coquard (Cofidis), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) en Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) leken het zwaarst geraakt. Die laatste was duidelijk gehavend na zijn val en kwam uiteindelijk slechts als 160ste over de streep, op 3:39 van ritwinnaar Kaden Groves.

🇪🇸 #LaVuelta23

A crash at high speed in final phase of this stage. Unfortunately, Wilco was involved in this crash. 🤕

Let’s hope he is okay. 🍀

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 29, 2023