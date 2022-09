Schachmann zet wegens chronische vermoeidheid punt achter seizoen

Maximilian Schachmann zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 28-jarige Duitser van BORA-hansgrohe heeft last van chronische vermoeidheid. “En er is geen andere behandeling dan rust”, laat hij weten in een persbericht van zijn ploeg.

Schachmann kwakkelt al een tijdje met zijn gezondheid. De allrounder testte begin dit jaar positief op het coronavirus en had lange tijd last van zijn besmetting, waardoor hij onder meer moest passen voor de Ardennenklassiekers. Tot overmaat van ramp liep hij vlak voor de Tour de France een tweede coronabesmetting op, al was hij wel op tijd hersteld voor de Ronde van Frankrijk.

“Maximilian kon geen goede basis leggen tijdens trainingen en was dan ook niet stabiel genoeg. Hij kreeg meerdere tegenslagen te verwerken met zijn gezondheid. Er waren natuurlijk wel momenten waarop hij zijn klasse kon tonen, zoals in de Ronde van Zwitserland, maar dan waren er vervolgens weer valpartijen. We beseffen dat Max nu een pauze nodig heeft, om zo volledig te herstellen”, aldus Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe.

Denk verwacht dat Schachmann in januari zijn rentree kan maken in de Tour Down Under. “Zodra hij goed hersteld is, willen we met Max vroeg aan het seizoen beginnen. We mikken op dit moment op een seizoenstart in Australië.”

“Ik wil volgend jaar weer goede prestaties neerzetten”

Schachmann, in 2020 en 2021 winnaar van Parijs-Nice, is blij dat hij nu al gas kan terugnemen. “Ik moet de ploeg bedanken voor de steun in deze moeilijke tijden. Er is geen andere behandeling dan rust. Ik zal nu een lange pauze inlassen, om zo weer volledig gezond te worden en terug te komen op mijn normale niveau. Ik wil volgend jaar weer goede prestaties neerzetten.”