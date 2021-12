Schachmann gaat voor drie op rij in Parijs-Nice: “Maar wil later in topvorm zijn”

Maximilian Schachmann hoopt in 2022 weer te scoren in Parijs-Nice. De Duitse kampioen van BORA-hansgrohe wist de voorbije twee edities van de Franse rittenkoers te winnen, maar een hoofddoel maakt hij niet van Parijs-Nice. “Ik heb daar natuurlijk ambities, maar we proberen ook mijn topvorm iets later in het seizoen te bereiken”, vertelt hij.

Aan Radsport-News.com vertelt de 27-jarige allrounder dat hij zijn seizoen begint tijdens de Mallorca Challenge, eind januari. Ook ‘de Koers naar de Zon’ staat dus weer op het programma van Schachmann, maar mogelijk is hij daar niet in winnende vorm. Hij hoopt namelijk ook te scoren in de voorjaarsklassiekers. Parijs-Roubaix ontbreekt in ieder geval op zijn programma. Schachmanns focus ligt namelijk op de Ardennenklassiekers.

In 2021 boekte de kopman van BORA-hansgrohe twee zeges. Naast zijn nieuwe eindzege in Parijs-Nice, kroonde Schachmann zich voor de tweede keer tot Duits kampioen. “Over het algemeen kan ik tevreden zijn met dit seizoen”, legt hij uit. “Dat komt ook tot uiting met mijn winst in de jaarlijkse ranglijst van Radsport-News. Maar het is geen geheim dat het tot en met de Olympische Spelen duidelijk beter ging dan daarna.”

“Ik had me minutieus voorbereid op de Olympische Spelen (waar hij tiende werd in de wegrit, red.) en de Vuelta a España in de tweede seizoenshelft. Maar vooral in de Vuelta ging het niet zoals ik me had voorgesteld”, vertelt Schachmann, die uiteindelijk gedesillusioneerd opgaf in Spanje en ook een DNF behaalde op het WK in Vlaanderen.