Vuelta 2021: Maximilian Schachmann stapt uit de wedstrijd

Maximilian Schachmann zal vandaag niet meer te zien zijn in het Vuelta-peloton. De Duitse kampioen zocht sinds de start in Burgos vergeefs naar zijn beste vorm en geeft nu gedesillusioneerd op. “Ik heb de eerste dagen veel geleden”, laat Schachmann weten in een persbericht van zijn ploeg BORA-hansgrohe.

De 27-jarige Duitser begon met hoge verwachtingen aan de Ronde van Spanje, maar slaagde er maar niet in om zijn goede benen te vinden. “Ik vind het ontzettend vervelend dat ik nu de Vuelta en de ploeg moet verlaten. De Vuelta was dit jaar echt een groot doel en het is zeer teleurstellend om met zulke slechte benen hier rond te rijden. Ik heb de eerste dagen ontzettend afgezien.”

Schachmann hoopte tijdens de ronde nog op een ommekeer. “Ik had nog de hoop dat mijn vorm zou verbeteren, maar helaas is dat niet gebeurd. Nu moet ik bekijken hoe ik zo snel mogelijk weer op mijn oude niveau kan komen. Ik blijf de ploeg de rest van de Vuelta zeker volgen en zal voor ze duimen.”

Hitte en stress

Steffen Radochla, een van de ploegleiders van BORA-hansgrohe in de Vuelta a España, geeft ook tekst en uitleg. “Maximilian voelde zich de afgelopen dagen behoorlijk slecht en kon de afgelopen nacht ook niet goed slapen. Hij kon maar niet herstellen van de hitte en stress. Het heeft geen zin om hem vandaag weer op de fiets te zetten. We hebben hem ter zelfbescherming dus uit koers genomen.”

Schachmann is de negentiende renner die heeft besloten om de Vuelta vroegtijdig te verlaten. Het is de eerste coureur van BORA-hansgrohe die niet meer in staat is om verder te koersen.