Schachmann behoudt leiding in waaiers: “Sta er nog beter voor” maandag 9 maart 2020 om 17:19

Maximilian Schachmann heeft met verve zijn leiderstrui verdedigd in Parijs-Nice. Sterker nog, de Duitser van BORA-hansgrohe wist zijn leidende positie in de waaieretappe naar Chalette-sur-Loing te versterken. “Ik sta er nu nog beter voor in het klassement”, zegt Schachmann na afloop.

Dylan Teuns en Tiesj Benoot, die in de openingsrit tweede en derde werden, verloren namelijk tijd in de waaiers die tijdens de tweede etappe opgezet werden. BORA-hansgrohe was daar mede-verantwoordelijk voor. “Ik had wel geluk en moet ook de ploeg bedanken. Ik had de regen namelijk niet verwacht, het was zo koud”, aldus de Duitser.

“Mijn ploeggenoten brachten mij een paar keer naar voren en bij het opzetten van de waaiers deed Peter Sagan zoveel werk om de groep te breken”, geeft hij de Slowaak een pluim. Een tweede ritzege op rij zat er niet in voor BORA-hansgrohe, want Giacomo Nizzolo versloeg Pascal Ackermann.

Maar de positie van Schachmann is verstevigd. “Het was een perfecte situatie en ik sta er nu nog beter voor in het klassement, maar EF Pro Cycling deed ook goed werk en Sergio Higuita zat ook mee. Hij zal een van de grote uitdagers zijn voor het klassement.”