maandag 20 november 2023 om 13:12

Saudi Tour verandert naam vanaf 2024 in AlUla Tour

Spreek vanaf nu niet meer over de Saudi Tour, maar over de AlUla Tour. De rittenkoers in Saoedi-Arabië ondergaat vanaf 2024 een naamswijziging, waarbij de toeristische regio AlUla meer onder de aandacht gebracht wordt. De regio is ook al naamsponsor van WorldTeam Jayco AlUla.

AlUla is een toeristische regio in het noordwesten van het veelbesproken Saoedi-Arabië. Het wil via naamsponsoring de regio als fietsparadijs en vakantiebestemming op de kaart zetten. In de Saudi Tour trokken de renners ook steevast door de regio AlUla en mede daarom is de naam van de koers nu aangepast.

De Saudi Tour staat sinds 2020 weer op de internationale kalender en maakt volgens Mai Al Helabi, de minister van Sport in Saoedi-Arabië, ook impact in het land. “We kijken ernaar uit om de beste wielrenners langs de meest unieke locaties te sturen, wat wereldwijd te zien gaat zijn”, zegt Al Helabi. “De AlUla Tour zorgt zo voor een nalatenschap in dit land, waarbij steeds meer mensen toegang krijgen tot een duurzame sport die mensen inspireert om te bewegen, actief en gezond te zijn.”

Namens het hoofd van toerisme in de koninklijke regio van AlUla is Phillip Jones werkzaam. Hij zegt dat de rittenkoers blijft groeien. “We staan op het punt om een gloednieuw fietspad van 45 kilometer te openen voor wielrenners. Dat gaat een van de mooiste speciale fietsroutes ter wereld worden”, verwacht Jones. “We geloven dat AlUla de potentie heeft om de fietshoofdstad van het land te worden door meer kansen te creëren voor mensen en ze te inspireren.”

In 2024 wordt de AlUla Tour verreden van dinsdag 30 januari tot en met zaterdag 3 februari. Het parcours is nog niet bekend, maar organisator ASO belooft een route voor sprinters, puncheurs en klimmers. Afgelopen seizoen won Ruben Guerreiro het eindklassement.

Voet aan de grond

Saoedi-Arabië probeert op meerdere manieren voet aan de grond te krijgen in het wielrennen. AlUla is al een belangrijke sponsor bij de Australische Jayco-ploeg, Movistar werkt al samen met de Saudische wielerfederatie en het immense project van NEOM City was in gesprek met Jumbo-Visma over het hoofdsponsorschap.