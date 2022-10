Movistar gaat samenwerkingsverband aan met Saudische wielerfederatie

Een opvallende samenwerking voor Movistar. Abarca Sports, de partij achter de Spaanse wielerploeg, slaat de handen namelijk ineen met de Saudische wielerfederatie.

De overeenkomst heeft ’tot doel om technisch personeel op te leiden, de samenwerking op het gebied van trainingsprogramma’s te versterken, ervaringen uit te wisselen, regelmatig workshops te houden en evenementen, races en activiteiten in Saudi-Arabië de komende jaren te ondersteunen’, valt er te lezen in een persbericht.

De samenwerking tussen de twee partijen is er dus op gericht om het wielrennen in Saudi-Arabië van de grond te krijgen en verder te ontwikkelen. In het veelbesproken land, dat een bedenkelijke reputatie heeft op het vlak van mensenrechten, wordt met de Saudi Tour (2.1) al een profkoers georganiseerd.