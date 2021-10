Sanne Cant wint meteen bij rentree in het veld: “Dat doet heel veel deugd”

Sanne Cant reed zaterdag haar eerste veldrit van het seizoen. In de Ethias Cross van Meulebeke bleek de Belgisch kampioene na een interessant gevecht te sterk voor de nog altijd maar 17-jarige Zoe Bäckstedt. “Mijn eerste cross en meteen een eerste zege. Dat doet deugd”, klonk het na afloop in het flashinterview.

In de tweede ronde gingen Cant en Alicia Franck er na een versnelling van de Belgisch kampioene samen vandoor. In de derde ronde wist Bäckstedt de aansluiting te maken. Franck moest na een glijpartij vooraan afhaken en vervolgens kregen we een Belgisch-Brits duel om de zege. Cant: “Ik wou niet te hevig starten, zoals ik vorig jaar wel deed. In het begin van de cross had ik me voorgenomen wat af te wachten.”

“Toch kwam ik een aantal keren aan de leiding en dat was niet echt de bedoeling. Alicia Franck was ten val gekomen en zodoende reed ik op kop van de cross. Uiteindelijk kwam Franck terug en reden we zo met twee aan de leiding. Totdat ook Bäckstedt ons vergezelde nadat we om beurten kop deden. Ik vernam dat Franck daarop opnieuw ten val was gekomen. Ik had plots wel een kloof en voelde dat ik redelijk goed was.”

Cant wilde echter nog niet vol doorrijden. “Ik hield daarop opnieuw wat in en zo kwam Bäckstedt weer aansluiten. Haar kon ik in volle finale losrijden en zo wist ik het te halen”, citeert Het Nieuwsblad. Voor Cant is het een perfect begin van het veldritseizoen, ook al waren de Nederlandse toppers niet van de partij in Meulebeke. Vandaag staat Cant aan de start van de Superprestigeveldrit van Gieten.