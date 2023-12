donderdag 14 december 2023 om 15:56

Sanne Cant moet passen voor thuiscross in Herentals

Sanne Cant zal zaterdag niet aan de start staan van haar thuiscross in Herentals. De X2O Trofee-manche komt nog te vroeg voor de Belgisch kampioene, die in de Wereldbeker Flamanville een lichte knieblessure opliep. Dat meldt haar ploeg Crelan-Corendon in een persbericht.

Cant is al verlost van haar knieklachten, maar heeft volgens haar ploeg een ‘kleine conditionele achterstand’ opgelopen. Ze moest na haar val in Flamanville namelijk een week van de fiets blijven. Wel reisde ze af naar Benicasim, waar ze tijdens de teamstage een individueel programma afwerkte. In overleg met de ploegleiding is besloten dat Cant nog een week extra in Spanje blijft om uren te maken in functie van de drukke eindejaarsperiode.

“Met pijn in het hart, want ik was er zaterdag graag bij geweest in Herentals, een thuiscross die me nauw aan het hart ligt”, zegt Cant in een reactie. “Maar die week rust was noodzakelijk en in plaats van met twijfels van start te gaan, bereid ik me liever goed voor op wat komt, door hier in betere weersomstandigheden extra uren te malen.”