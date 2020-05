Samenwerking Jumbo-Visma en Limburg Cycling maandag 25 mei 2020 om 16:23

Jumbo-Visma en Limburg Cycling slaan de handen ineen om de breedtesport en talentontwikkeling in Limburg te stimuleren en te ondersteunen. De Jumbo-Visma Academy zal zich inzetten om Limburgse jongeren via bijvoorbeeld schoolclinics aan het sporten te krijgen.

Door de samenwerking gaat de Jumbo-Visma Academy, zodra dat volgens de coronamaatregelen weer kan, meerdere middelbare scholen in Limburg langs en diverse verenigingen helpen om de jeugd aan te sporen om meer in actie te komen. Met Tom Dumoulin en Mike Teunissen heeft Jumbo-Visma twee Limburgse renners die als uithangbord dienen.

“We hebben op dit moment een aantal vaandeldragers in het Limburgse wielrennen”, vertelt ploegleider Frans Maassen, eveneens een Limburger. “Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er moet continuïteit zijn op het gebied van talentvolle wielrenners. Deze samenwerking is een goede zet en helpt zeker om kinderen te enthousiasmeren voor de wielersport. In Limburg liggen erg mooie parcoursen en ook een aantal wielerbanen, maar dan moeten er wel wielrenners zijn.”

Vanuit Limburg Cycling is manager Milan van Wersch blij met de samenwerking. “Onlangs hebben we de virtuele kick-off van de samenwerking met Team Jumbo-Visma en drie Limburgse wedstrijdverenigingen gehad. Het was mooi om te zien dat iedereen enthousiast was en bereid is om er samen de schouders onder te zetten”, zegt hij.

Partnership met Team Sunweb

Het partnership van Limburg Cycling met Jumbo-Visma heeft geen gevolgen voor de samenwerking met Team Sunweb. Met die ploeg werkt Limburg Cycling ook nog altijd samen. “Het een sluit het ander zeker niet uit”, aldus de organisatie.