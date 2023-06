Staune-Mittet bezorgt Jumbo-Visma nog een Giro-zege: “Smaakt naar meer”

Johannes Staune-Mittet schreef zondag de Giro Next Gen op zijn naam. De eindzege in de Ronde van Italië voor beloften kwam in de slotrit naar Trieste niet meer in gevaar. “Dit betekent heel veel voor mij”, zei de 21-jarige Noor van Jumbo-Visma Development na afloop.

“We kwamen hier om de Giro te winnen met mij of met een van de andere jongens”, aldus Staune-Mittet, die in de vierde etappe, met finish op de Stelvio, een dubbelslag sloeg. “Ik voel me al heel de week sterk en kreeg heel de race geweldige steun van mijn ploegmaten. Toen we de trui pakten, hebben we alles op alles gezet om die te behouden.”

Jumbo-Visma Development won ook het ploegenklassement. “Dat is echt een bevestiging van hoe sterk we als team hebben gereden. We moeten dit met elkaar vieren, want het is echt een teamprestatie. Er zitten zoveel goede renners in het team. Dat betekent voor mij persoonlijk ook dat ik moet blijven verbeteren. Dat kan in deze ploeg en daar ben ik dankbaar voor. Ik krijg hier uiteraard alleen maar meer vertrouwen van.”

Giro-zege Roglic

De Ronde van Italië gaat Jumbo-Visma dit jaar goed af. Voordat Staune-Mittet de opleidingsploeg de zege bezorgde in de ‘kleine’ Giro, had Primoz Roglic de ‘grote’ Giro al gewonnen voor het WorldTeam.“Het was voor mij natuurlijk ook mooi om Primoz in Rome te zien winnen, maar ik heb nog veel te leren om dat te evenaren”, zegt Staune-Mittet. “Het winnen van deze mooie trofee is een unieke en mooie ervaring die smaakt naar meer.”

