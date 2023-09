dinsdag 5 september 2023 om 16:47

Olav Kooij boekt 25ste profzege en komt in lijstje tussen Evenepoel en Merckx te staan

Olav Kooij heeft op 21-jarige leeftijd zijn 25ste profzege geboekt. In de geschiedenis bereikten slechts twee renners deze mijlpaal op jongere leeftijd: Giuseppe Saronni en Eddy Merckx.

Kooij is op dit moment 21 jaar en 323 dagen oud. Merckx was slechts twee dagen jonger dan de Nederlander toen hij voor de 25ste keer zijn handen in de lucht mocht steken in het profpeloton. Baas boven baas Saronni was nog twintig toen hij voor de 25ste keer won: de Italiaan was 20 jaar en 333 dagen om precies te zijn.

In het lijstje met jongste renners die op 25 profzeges staan, komt Kooij nu tussen Merckx en Remco Evenepoel. Evenepoel deed er 68 dagen langer over dan Kooij om zijn 25ste profzege te behalen en was ‘al’ 22 jaar.

In de flashreactie na afloop gaat Kooij niet verder in op de statistiek. De Nederlander van Jumbo-Visma dankt zijn ploeggenoten voor weer een nieuwe dag hard werken en geeft aan dat het lastiger was dan de dagen ervoor. “We hadden ons een beetje misrekend in de finale, maar gelukkig heb ik een zuivere hattrick kunnen maken.”

“De finish liep lichtjes bergop en dan moet je de benen hebben. Gelukkig had ik het vertrouwen en hebben we als ploeg laten zien dat we de favorieten zijn. We zijn allemaal kalm gebleven, het was een echte teamprestatie”, aldus de Nederlander.