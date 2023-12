vrijdag 8 december 2023 om 08:28

UCI zet regio Limburg en Limburg Cycling in de spotlight

De UCI heeft de regio Limburg en Limburg Cycling in de verf gezet. Dat deed de internationale wielerorganisatie naar aanleiding van de klimaattop in Abu Dhabi, de COP28. “Zij helpen de fiets te promoten als oplossing voor klimaatverandering.”

In 2016 benoemde de UCI de regio Limburg-Valkenburg tot een van de ‘Bike Regions’. Dat deden ze omdat er in de regio Limburg tal van koersen worden georganiseerd, met als hoogtepunt de Amstel Gold Race, en omdat er zeer veel wielertoeristen actief zijn. Nu zet de UCI ook nog eens Limburg Cycling, de centrale wielerorganisatie in Limburg, in de spotlight.

“Zij verhogen het gebruik van de fiets ten voordele van de gezondheid en de economie. Door de fietscultuur en het inclusiebeleid helpt Limburg-Valkenburg de fiets te promoten als oplossing voor klimaatverandering”, staat er te lezen op de website van de UCI.

De rol van Dumoulin

Milan van Wersch, de manager van Limburg Cycling, doet ook zijn zegje. “We gebruiken de kracht van het wielrennen om ons platform te doen groeien, meer mensen te engageren, betere resultaten te behalen en vooral het wielrennen te promoten.” Een belangrijke schakel in dat proces zijn de vele ambassadeurs van de regio, waaronder Tom Dumoulin. “Zijn betrokkenheid bij het jeugdwielrennen begon al toen hij op de fiets zat en sinds hij zijn carrière beëindigde, is dit alleen maar toegenomen. We zijn gezegend met zo’n geweldige ambassadeur voor de sport in het algemeen en voor Limburg in het bijzonder.”