Sam Welsford sprint naar ritwinst in Vuelta a San Juan, Fabio Jakobsen vierde

Sam Welsford heeft de zesde etappe van de Vuelta a San Juan gewonnen. De Australiër van Team DSM, die eerder in de week nog hard ten val kwam, was de snelste in de massasprint. Hij verwees Sam Bennett en Fernando Gaviria naar de plaatsen twee en drie. Fabio Jakobsen eindigde op de vierde plek.

De zesde etappe van de Vuelta a San Juan startte en finishte ter hoogte van het Velodromo Vicente Chancay, waar in 2025 het WK baanwielrennen zal worden georganiseerd. In de eerste vijftig kilometer lagen nog twee heuveltjes, maar daarna was het parcours nagenoeg vlak te noemen. In de slotfase van de 145 kilometer lange rit reden de renners drie lokale rondjes door aankomstplaats Pocito.

Opgave Bernal

Het openingsuur van de etappe verliep razendsnel. De ene aanval volgde op de ander, maar nooit kreeg een groepje echt de ruimte. Wel viel in deze beginfase al een opvallende opgever te noteren: Egan Bernal gaf er de brui aan. De klimmer van INEOS Grenadiers, die vrijdag als vierde was geëindigd in de koninginnenrit en die positie ook bezette in het algemeen klassement, was in de eerste etappe van de Vuelta a San Juan ten val gekomen en had daar knieklachten aan overgehouden. Om die reden staakte hij nu de strijd.

Niet veel later sloegen twaalf renners een behoorlijk gat. Er was alleen één probleem: met German Nicolás Tivani (Corratec) zat de nummer dertien van het klassement mee. Medellín-EPM, de ploeg van klassementsleider Miguel Ángel López, vond deze situatie toch wat te gevaarlijk en besloot de bres te dichten. Aldus hadden we na dertig kilometer nog steeds een compleet peloton. Net op dit moment kreeg een zevental echter wel de zegen.

Kopgroep van zeven

Juan Pablo Dotti (Sindicato de Empleados Públicos of San Juan) stond vijftiende in de algemene rangschikking en was daarmee de bestgeklasseerde vooraan. Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Rafael Lourenço (APHotels and Resorts – Tavira), Emiliano Ibarra (Gremios por el Deporte – Cutral Co), Juan Pablo Dotti (Sindicato de Empleados Públicos of San Juan), Maximiliano Richeze (selectie Argentinië) én diens broer Mauro Abel Richeze (Chimbas Te Quiero) waren de andere leden van de definitieve ‘vroege’ vlucht.

De kopgroep kreeg een kleine drie minuten, wat van Dotti even de virtuele leider maakte. Hij stond aan het begin van de dag namelijk op twee minuten en zeven seconden van López. Door het werk van Medellín, dat bijgestaan werd door de Chileense selectie, slonk de voorsprong echter al snel weer zodanig dat Superman zich geen zorgen mrrt hoefde te maken. Later hielpen BORA-hansgrohe en Soudal Quick-Step in dienst van respectievelijk Sam Bennett en Fabio Jakobsen het gat nog verder verkleinen.

Massasprint

Bovendien viel Dotti vooraan weg, toen er wat onrust ontstond in de kopgroep. Ook Lourenço moet hierdoor lossen, waardoor we met vijf man overbleven. Zij begonnen aan de laatste dertig kilometer met minder een minuut voorgift op de meute. Tien kilometer later waren alle vluchters gegrepen, Magli daargelaten. De Italiaan reed in zijn eentje nog eventjes voor het peloton uit, maar met nog zeventien kilometer te gaan was ook zijn liedje uitgezongen. We konden ons op gaan maken voor een massasprint.

Soudal Quick-Step nam in aanloop naar deze spurt het initiatief, maar ook Trek-Segafredo toonde zich van voren. Na een lange beurt van wereldkampioen Remco Evenepoel kwam Fabio Jakobsen uitstekend gepositioneerd in de slotkilometer, maar daar nam BORA-hansgrohe de leiding over. Danny van Poppel trok de sprint aan voor Bennett, die Jabobsen wel direct in zijn wiel had. Het leek een duel tussen deze twee te worden, maar Sam Welsford kwam met veel snelheid van achteruit en sprintte zo naar de zege.