Egan Bernal staakt met knieklachten de strijd in Vuelta a San Juan

Egan Bernal heeft de Vuelta a San Juan verlaten. De Colombiaan stond na de koninginnenrit van vrijdag vierde in het algemeen klassement, maar gaf er in de zesde etappe al vroeg de brui aan. Als gevolg van een valpartij eerder deze week heeft Bernal last van zijn linkerknie, meldt INEOS Grenadiers.

Het bericht dat Bernal uit de wedstrijd was gestapt, kwam al in het eerste wedstrijduur van de zesde etappe. Op dat moment was er nog onduidelijkheid over de reden van zijn opgave, maar later kwam INEOS Grenadiers met het bericht dat de klimmer last heeft van zijn knie. Deze klachten zijn het resultaat van een valpartij in de eerste etappe van de Vuelta a San Juan.

Bernal eindigde kwam vrijdag als vierde boven op de Alto Colorado, de slotklim van de vijfde rit. Hij verloor veertig seconden van winnaar Miguel Ángel López, die een dubbeslag sloeg. In het algemeen klassement stond Bernal op vijftig seconden van zijn landgenoot.

