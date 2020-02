Sam Oomen maakt rentree in Tour de la Provence

Sam Oomen maakt voor het eerst sinds de Giro d’Italia 2019 zijn opwachting in wedstrijdverband. Hij maakt zijn rentree aankomende donderdag in de Tour de la Provence, weet WielerFlits. De vierdaagse 2.Pro-koers herbergt een vlakke rit, een heuvelachtige etappe en een bergrit.

De 24-jarige renner van Team Sunweb stond lange tijd aan de kant na een heupbreuk die hij opliep in de Giro én een revalidatie van een operatie aan een vernauwde bekkenslagader. Dat laatste euvel kwam vlak voor de Ronde van Italië aan het licht. “Dat was de verklaring voor de problemen die ik had met mijn linkerbeen in de afgelopen maanden”, zei Oomen destijds.

“Ik kon nog steeds goed trainen en wedstrijden zoals de Tirreno en de Algarve rijden, maar tijdens tijdritten en belangrijke momenten met veel intensiteit had ik veel last”, zei hij toen. “Mijn been werkte simpelweg niet zoals het zou moeten. Maar de oorzaak van de pijn is achterhaald. Dat is een opluchting. Soms moet je een stap terug zetten om er twee vooruit te kunnen doen. Daar hoop ik nu op.”

Tour de France

Voor Oomen is zijn deelname aan Tour de la Provence een testcase om te zien hoe zijn been reageert in wedstrijdverband. Wanneer alles volgens plan gaat, start hij komende zomer mogelijk als kopman in de Tour de France. Dat vertelde hij begin december op de teampresentatie van Team Sunweb voor de camera van WielerFlits. Ook de Ardennenklassiekers staan voorlopig op zijn programma.



Selectie Team Sunweb voor de Tour de la Provence 2020

Nico Denz

Chad Haga

Marc Hirschi

Wilco Kelderman

Sam Oomen

Martin Salmon

Martijn Tusveld

