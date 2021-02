Sam Bewley mag na slepende polsblessure weer trainen

Sam Bewley mag de fiets weer op. De 33-jarige Nieuw-Zeelander van BikeExchange heeft groen licht gekregen om zijn pols weer te belasten, nadat hij maandenlang sukkelde met de gevolgen van een polsbreuk in de voorbije Tour de France.

“Het is eindelijk toegestaan, na drie lange maanden mag ik weer terug de weg op”, reageert Bewley blij op sociale media. De hardrijder kwam in de waaieretappe naar Île de Ré ten val en moest opgeven. Naderhand bleek dat zijn linkerpols was gebroken. Omdat het een ongecompliceerde breuk was, was een operatie in eerste instantie niet nodig.

Na aanhoudende pijn ging Bewley in december toch onder het mes, omdat de breuk niet goed aan elkaar gegroeid bleek te zijn. Bij de operatie werd een stuk bot uit zijn heup in zijn pols ingebracht. Dat herstel is nu dus afgerond. Vorige maand hoopte Bewley op een comeback namens BikeExchange in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, die eind maart verreden wordt.

It’s finally been set free! Back on the road tomorrow after 3 long months! pic.twitter.com/FtbGuIV4DB — SamBewley (@SamBewley) February 17, 2021