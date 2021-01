Herstellende Sam Bewley keert eind maart terug in het peloton

Sam Bewley moest zijn seizoensdebuut noodgedwongen uitstellen na een slepende polsblessure, die hij opliep bij een val in de Tour de France. Hoewel zijn arm nu nog in gipsverband zit, verwacht de BikeExchange-renner dat hij eind maart terugkeert in het peloton.

Bewley kwam in de waaieretappe naar Île de Ré ten val en moest opgeven. Naderhand bleek dat zijn linkerpols was gebroken. Omdat het een ongecompliceerde breuk was, was een operatie in eerste instantie niet nodig. Na aanhoudende pijn ging de 33-jarige Nieuw-Zeelander in december toch onder het mes. De breuk bleek niet goed aan elkaar gegroeid. Bij de operatie werd een stuk bot uit zijn heup in zijn pols ingebracht. Daarvan is hij nu nog aan het herstellen.

Giro d’Italia

Eind maart, in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, verwacht Bewley terug te keren in het peloton. Hoe zijn programma er exact gaat uitzien is nog ongewis, maar wel hoopt hij de selectie voor de Giro d’Italia te halen. “Ergens in februari zou ik weer op de weg moeten kunnen fietsen en dan heb ik zes weken om terug te keren in Coppi e Bartali. Ik ga op hoogtestage in Andorra of de Sierra Nevada. Dat is 100% realistisch”, vertelt hij aan Cyclingnews.

“Het is nog vroeg om te zeggen, maar ik zou graag klaar zijn voor de Giro d’Italia”, zei hij verder. “Het is mijn doel om de selectie te halen, maar de tijd zal het leren. Ik moet nog even doorbijten, op hoogte werken en dan zoveel mogelijk koersen tussen maart en mei.”