Sam Bennett ziet kansen in Nice: “Ik voel wel wat druk” vrijdag 28 augustus 2020 om 19:21

Sam Bennett is een van de favorieten voor de eerste gele trui in de Tour de France 2020. De Ier is de sprinter van dienst voor Deceuninck-Quick-Step. Het heuvelachtige karakter van de openingsrit in Nice schrikt hem niet af. “Maar ik voel wel wat druk”, vertelde hij in aanloop naar de Tourstart op een online persmoment.

“Op de een of andere manier voelt het alsof mijn hele carrière is opgebouwd naar dit moment, en naar deze kans”, legt Bennett uit. “Daarom voel ik wel wat druk. Het zou veel voor mij betekenen als ik hier een etappezege behaal. Dan bevestig ik mijn naam als renner en dat zal mij nog zelfverzekerder maken.”

Bang voor de druk is de regerend kampioen van Ierland niet. “Ik denk dat ik de druk gewoon moet accepteren. Dat hoort bij dit moment. Ik denk dat als je druk voelt, dat het betekent dat het echt iets voor je betekent. Daarom denk ik dat ik het moet omarmen”, aldus Bennett.