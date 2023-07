Sam Bennett snelt naar tweede ritzege in Sibiu Tour, Menten weer tweede

Sam Bennett heeft weer toegeslagen in de Sibiu Cycling Tour. De rappe Ier snelde in de ochtendetappe van en naar Sibiu naar de zege. Milan Menten werd, net als in de eerste sprintrit, tweede. De Zwitser Matteo Badilatti begint vanmiddag als leider aan de korte slottijdrit van 3,3 kilometer.

Op de slotdag van de Sibiu Cycling Tour komen de renners niet één, maar twee keer in actie. Vanochtend stond er een korte rit-in-lijn op het programma van net iets minder dan honderd kilometer van en naar Sibiu. Dit is een stad in het zuiden van Transsylvanië, aan de voet van de Zevenburgse Alpen.

Ondanks enkele uitvallen, kregen we na ruim twee uur koers toch ‘gewoon’ een sprint om de overwinning. En net als in de openingsrit kwam Sam Bennett als eerste over de streep. De top-3 is een blauwdruk van de openingsrit naar Sibiu: De Ier van BORA-hansgrohe versloeg Lotto Dstny-renners Milan Menten en Michael Schwarzmann. Nederlander Luke Verburg kwam als vijfde over de streep.

Voor Bennett zijn het twee welkome opstekers, nadat hij eerder deze maand werd gepasseerd voor de Tour de France. De rappe Ier leek lange tijd zeker van een Tourselectie, maar zijn ploeg BORA-hansgrohe besloot toch de voorkeur te geven aan Jordi Meeus.

Razendspannende ontknoping

In het klassement zijn er geen opvallende wijzigingen te zien. De Zwitser Matteo Badilatti gaat nog altijd aan de leiding en begint rond de klok van 18.25 uur als allerlaatste aan de zeer korte slottijdrit van 3,3 kilometer in de straten van Sibiu. Het belooft een razendspannende ontknoping te worden, met de eerste vier renners binnen de zes seconden.