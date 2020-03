Sam Bennett: “Ik mik op minstens één ritzege in Parijs-Nice” zondag 8 maart 2020 om 11:50

Deceuninck-Quick-Step rekent in Parijs-Nice niet alleen op Julian Alaphilippe, aangezien de Belgische formatie ook Sam Bennett heeft geselecteerd voor de Franse rittenkoers. De Ierse sprinter mikt de komende dagen op minstens één ritzege, zo vertelt hij voor de start van de openingsetappe.

De 29-jarige Bennett is de man voor de massasprints. “Ik wil vooral in de eerste etappes mijn ding doen. Ik was in het verleden al succesvol in Parijs-Nice”, zo doelt Bennett op zijn ritzege in 2017 en zijn twee sprintoverwinningen in zijn laatste jaar voor BORA-hansgrohe. “Ik hoop die lijn nu door te trekken.”

Bennett heeft niet te klagen over zijn sprinttrein, zo kan hij rekenen op pure hardrijders als Tim Declercq, Yves Lampaert, Zdeněk Štybar, Bob Jungels, Kasper Asgreen en – last but not least – sprintaantrekker Michael Mørkøv. “Ik mik met de hulp van een sterk en dominant team op minstens één ritoverwinning.”

Bennett begon het seizoen meteen met een ritzege in de Tour Down Under. Verder was hij nog de snelste in de Race Torquay, maar in de UAE Tour moest hij zijn meerdere erkennen in Caleb Ewan en Dylan Groenewegen.