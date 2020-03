Alaphilippe blikt vooruit op Parijs-Nice: “Ik koers altijd om te winnen” zondag 8 maart 2020 om 11:22

Verschillende grote ploegen hebben afgezegd voor Parijs-Nice, maar organisator ASO kan alsnog rekenen op twaalf WorldTour-formaties en vijf ProTeams. Een van die ploegen is Deceuninck-Quick-Step, de werkgever van Julian Alaphilippe. Wat verwacht de Franse publiekslieveling van de ‘Koers naar de Zon’?

Alaphilippe stond in Rambouillet – niet ver van Plaisir, de start- en finishplaats van de openingsetappe van de Franse rittenkoers – de pers te woord via een… videoconferentie. Zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step wil geen enkel risico nemen, nu het coronavirus ook in Europa een groot probleem is. “Dit zijn echt buitengewone en bijzondere omstandigheden”, zo vat Alaphilippe het samen.

“We zullen ons onvermijdelijk moeten aanpassen aan de nieuwe situatie, maar je kunt ook niet veel veranderen.” De Franse springveer heeft het liever over wielrennen en Parijs-Nice. “Ik ben blij dat we met een sterke ploeg aan de start staan. En dat we de komende dagen volle bak kunnen koersen.” De 27-jarige renner wil maar één ding voor eigen volk: winnen.

“Ik koers met deze ploeg altijd en overal voor de overwinning. Ik denk in eerste instantie aan een ritzege, maar wellicht komt daar automatisch wel een mooi klassement bij. We gaan het zien, de conditie is nog niet 100%, maar ik voel me wel goed”, aldus Alaphilippe, die met een schuin oog kijkt naar de rit van vandaag.

Over de etappe van vandaag: “Ik verwacht geen massaspurt”

De renners koersen allereerst van en naar Plaisir en krijgen in de finale een lastig kasseiklimmetje (de Côte de Neauphle-le-Chateau) voorgeschoteld. “Het is een verraderlijke etappe, zoals zo vaak in Parijs-Nice. Ze voorspellen bovendien veel wind en dat biedt ons de mogelijkheid om er een zware en leuke etappe van te maken.”

“We houden Sam (Bennett, red.) achter de hand voor een eventuele sprint, maar ik verwacht niet meteen een massaspurt. Daarvoor is de finale te lastig. De lokale omloop is vanwege de brede en open wegen en het kasseiklimmetje niet te onderschatten.”