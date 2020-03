Sam Bennett gaat niet meer van start in Parijs-Nice

Er is een einde gekomen aan de Parijs-Nice van Sam Bennett. De Ierse kampioen kwam gisteren ten val in de eindsprint van de derde etappe en zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step heeft besloten om Bennett rust te gunnen met het oog op de komende wedstrijden.

De 29-jarige Bennett kwam in de laatste honderden meters ten val na een ongelukkige manoeuvre van Hugo Hofstetter. De sprinter kwam met een grimas over de streep, vrezend voor een breuk. Gelukkig voor Bennett bleek de schade na een medische controle mee te vallen. “Het goede nieuws is dat ik geen breuken heb opgelopen.”

Bennett – die na de etappe werd beboet vanwege ‘ongepast gedrag’ in aanloop naar de sprint – keek alweer vooruit naar de individuele tijdrit in en rond Saint-Amand-Montrond, maar na een nachtje slapen verlaat de renner nu toch de Franse rittenkoers. “We wensen Sam een spoedig herstel”, aldus Deceuninck-Quick-Step.

Bennett mikte voor de start van Parijs-Nice op minstens één ritzege, maar de snelle man was in de eerste etappes niet mee toen er waaiers werden gevormd. De gevierde sprinter won eerder dit seizoen wel een rit in de Tour Down Under en de Race Torquay, twee wedstrijden op Australisch grondgebied.

Following his crash yesterday, @Sammmy_Be has again been assessed by our medical team and it has been decided that he will not take to the start of #ParisNice stage 4 today, and he is instead travelling home. We wish Sam a speedy recovery!

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 11, 2020