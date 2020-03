Goed en slecht nieuws voor Bennett: geen breuken, wel een boete dinsdag 10 maart 2020 om 20:14

Goed nieuws voor Sam Bennett en zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step: de Ierse kampioen heeft namelijk geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de slotfase van de derde etappe van Parijs-Nice. Bennett kreeg na afloop echter wel een boete en veertig strafpunten wegens enkele ongeoorloofde manoeuvres in aanloop naar de eindsprint.

Op televisiebeelden was duidelijk te zien hoe Bennett meerdere keren een kwak uitdeelde aan Nairo Quintana, in zijn zoektocht naar de ideale positie richting de sprint. De Colombiaan van Arkéa-Samsic wist zijn fiets onder controle te houden, maar de jury kwam na afloop tot de conclusie dat de acties van Bennett ‘ongepast’ waren.

Bennett krijgt dan ook een boete van 800 Zwitserse Frank (omgerekend 753 euro), terwijl hij ook veertig punten verliest in het UCI-klassement. In de sprint was Bennett ook betrokken bij een akkefietje: de renner kwam samen met Guillaume Boivin ten val. De sprintkopman van Deceuninck-Quick-Step bleef enige tijd op de grond liggen.

De 29-jarige coureur kwam uiteindelijk met een grimas over de streep, vrezend voor een breuk. Gelukkig voor Bennett blijkt de schade na een medische controle mee te vallen: hij heeft alleen last van een snee in een van zijn vingers. “Ik had enkele hechtingen nodig, maar verder lijkt alles ‘OK’. Ik was eerst in shock, aangezien ik de ernst van de situatie niet kon inschatten.”

“Het goede nieuws is dat ik geen breuken heb opgelopen. Ik zal morgen weer verder koersen en aan de start staan van de individuele tijdrit. Ik ben blij dat we woensdag een korte etappe krijgen voorgeschoteld.”