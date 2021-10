Sacha Modolo en Alexandar Richardson weg bij Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix neemt na dit seizoen afscheid van Sacha Modolo (34) en Alexandar Richardson (31). De Italiaan en de Brit maakten de afgelopen twee seizoenen deel uit van de selectie van het Belgische ProTeam.

De ervaren Modolo kende twee moeilijke jaren in dienst van Alpecin-Fenix. De voormalig WorldTour-renner en etappewinnaar in de Giro d’Italia was lange tijd geblesseerd. Het einde van zijn periode bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft was wel positief: hij won in september een etappe in de Ronde van Luxemburg. Het betekende voor Modolo zijn eerste zege in meer dan drie jaar. “Ik heb hier echt geen woorden voor. Ik kan het niet geloven”, reageerde hij emotioneel.

Richardson dook, net als Modolo, begin 2020 op bij Alpecin-Fenix na enkele seizoenen op het Britse continentale niveau. Hij vulde vooral een knechtenrol in bij het ProTeam. Zijn laatste wedstrijd in het donkerblauwe tenue was eerder deze maand op het Brits kampioenschap; Richardson werd zesde op ruim een minuut achterstand van de nieuwe kampioen Ben Swift.

Alpecin-Fenix ziet na dit seizoen ook Louis Vervaeke (Quick-Step-Alpha Vinyl), Otto Vergaerde (Trek-Segafredo), Ben Tulett (INEOS Grenadiers), Petr Vakoc en Philipp Walsleben (stoppen allebei) vertrekken.