Sacha Modolo bezorgt Alpecin-Fenix zege in Ronde van Luxemburg

De derde etappe van de Ronde van Luxemburg, met aankomst in Mamer, is gewonnen door Sacha Modolo. De Italiaan van Alpecin-Fenix bleek de snelste in de spurt en boekte zijn eerste zege sinds de Ruta del van Sol van 2018.

Na de dubbelslag van Marc Hirschi op de Côte de Eschdorf ging de Ronde van Luxemburg vandaag verder met een etappe voor de rappe mannen. Al was een massasprint in de straten van Mamer zeker geen uitgemaakte zaak, want onderweg kregen de renners nog de nodige heuveltjes op hun bord. In de eerste koershelft kwamen de renners de Côte de Kazebierg (3,4 km aan 3,5%) en de Côte de Beaufort (3,7 km aan 4,4%) tegen, in deel twee van de etappe volgden nog de Montée de Brouderbur (2,4 km aan 6,4%) en de Montée de Mariendallerhaff (1,6 km aan 6,8%).

Snelle openingsfase

Zes renners probeerden al snel een vroege vlucht op poten te zetten, maar het peloton liet niet meteen begaan. Uiteindelijk slaagden Alex Kirsch (Trek-Segafredo), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix), Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Jasper de Buyst (Lotto Soudal) er na een snelle start in om een aardige kloof uit te bouwen. In het peloton waren verschillende ploegen bereid om op kop te rijden, om zo aan te sturen op een massasprint, waardoor er nooit echt sprake was van een grote voorsprong.

En toch hadden teams als TotalEnergies en Rally Cycling nog een flinke kluif aan de vijf (Desal was inmiddels gelost) koplopers, die ook niet van plan waren om zich zomaar naar de sportieve slachtbank te leiden. Bij het ingaan van de laatste dertig kilometer kregen ProTeams TotalEnergies en Rally Cycling steun van UAE Emirates (de ploeg van leider Hirschi) en Intermarché-Wanty-Gobert, waardoor er wel een flinke hap uit de voorsprong werd genomen. O’Connor, Kirsch, Van Rooy, Walsleben en De Buyst verdedigden met nog twintig kilometer te gaan een voorsprong van één minuut.

Vluchters mogen dromen van ritwinst

Eenmaal aangekomen op de lokale omloop in Mamer werd er versneld in de kopgroep en dit bleek funest voor de winstkansen van De Buyst. Op een kort klimmetje, die niet meetelde voor het bergklassement, werd de renner van Lotto Soudal klinkt uit de wielen gereden. O’Connor, Van Rooy, Kirsch en Walsleben begonnen zo met z’n vieren aan de laatste tien kilometer. Het verschil met het peloton was inmiddels geslonken tot vijftig tellen, maar daarmee was de kous zeker niet af. Het kon in de finale nog alle kanten op, zeker omdat er enkele versnellingen kwamen vanuit het peloton.

Zo probeerde Jack Bauer, die eerder deze ronde al een hele dag voorop reed, de oversteek te maken en ook Nairo Quintana liet zich nog even zien in zijn tenue van Arkéa-Samsic, maar deze pogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord. Dit speelde de mannen voorop dan weer in de kaart, die echter niet te veel naar elkaar mochten kijken, aangezien de voorsprong met nog drie kilometer te gaan was geslonken tot een tiental seconden. De overgebleven koplopers mochten lange tijd dromen van ritwinst, maar met nog enkele honderden meters te gaan was het liedje van de vluchters dan toch uitgezongen.