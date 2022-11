Sacha Modolo (35) mag niet blijven bij Bardiani en ziet wielertoekomst somber in

Sacha Modolo vreest dat zijn carrière bijna voorbij is. De 35-jarige Italiaan kan bij Bardiani-CSF-Faizanè niet rekenen op een contractverlenging en heeft nog altijd geen nieuwe ploeg gevonden. “Ik heb nog een klein beetje hoop, maar het is eind november…”, zegt hij in gesprek met tuttobiciweb.

“De roosters van veel teams zitten al vol, dus in deze periode van het jaar heb je een wonder nodig om nog ergens een plekje te vinden”, aldus Modolo, die 47 professionele zeges op zijn naam heeft staan, waaronder twee etappes in de Giro d’Italia. “Ik vind het jammer, ik was graag nog een jaar doorgegaan om op jacht te gaan naar mijn vijftigste zege.”

“Maar ik besef dat er op dit moment nog veel renners zonder contract zijn, renners die jonger zijn en het meer verdienen dan ik. Ik ben niet dom, ik weet hoe wielrennen werkt. En als het dit jaar niet gebeurt, dan zou het waarschijnlijk volgend jaar zijn. Ik vind alleen de manier waarop het eindigt spijtig…”

Afscheid Bardiani

Modolo had goede hoop dat hij nog een jaar bij Bardiani-CSF-Faizainé kon blijven. “Maar in oktober lieten ze me weten dat mijn contract niet verlengd zou worden, nadat ik nog een goede Ronde van Kroatië had gereden. Dit vind ik jammer, want als ze het me deze zomer hadden verteld, had ik de kans gehad om het einde van mijn seizoen te plannen en mijn afscheid aan te kondigen voorafgaand aan de laatste wedstrijden.”

“Het is jammer, ook vanwege de goede relatie die ik heb met de Reverberi-familie, die ik altijd dankbaar zal blijven voor het feit dat ik mijn carrière bij hen kon beginnen. Als ze het me eerder hadden verteld, had ik dat echter gewaardeerd. Ik had de keuze dan in alle kalmte kunnen accepteren.”

Deadline

In 2020 en 2021 reed Modolo voor Alpecin-Fenix, maar vorige winter besloot hij terug te keren bij Bardiani-CSF-Faizanè, waar hij zijn carrière in 2010 (bij voorloper Colnago-CSF Inox) begon. Hij had grote ambities voor 2022. “Het voorbije seizoen was echter niet goed”, geeft de Italiaan toe. Nu heeft hij voor zichzelf een deadline gesteld: als hij in de eerste week van december nog geen ploeg heeft gevonden, stopt hij zijn zoektocht. “Zonder zekerheden kan ik de motivatie niet vinden om te trainen.”

“En op continentaal-niveau gaan fietsen? Dat zeker niet. Ik heb een mooie carrière gehad, ik heb niet de intentie om op die manier door te gaan. Ook omdat ik dan een plekje zou stelen van een jongere renner. Laat ons kijken wat er de komende tien dagen gebeurt. Anders stop ik zonder al te veel hartzeer. Ik ben 35, ik wist dat dit moment ooit een keer zou komen. Of ik in het wielrennen actief blijf? Dat denk ik niet, ik heb bijvoorbeeld niet de wens om ploegleider te worden.”