Niels Bastiaens • vrijdag 8 december 2023 om 18:41

Ryan Kamp: “Wat Ronhaar en Nys doen, zou ik misschien ook moeten kunnen”

Interview Ryan Kamp heeft zijn eerste seizoenszege beet. De 22-jarige Nederlander van Pauwels Sauzen-Bingoal kan met een goed gevoel naar de Wereldbeker in Val di Sole afreizen, nadat hij donderdag de beste was in de avondcross van Rucphen. “Ik heb een beetje tijd nodig om de beste versie van mezelf te worden, maar het moet ooit eens uitkomen”, zegt Kamp in gesprek met WielerFlits.

“Ik voel mezelf al enige tijd goed, maar een keertje winnen dichtbij huis is altijd lekker. Mijn trainer, Camiel van den Bergh, organiseert de cross in Rucphen, dat maakt het voor mij dubbel zo leuk om daar mee te rijden. Je doet er meerdere mensen plezier mee, dus sta ik met plezier aan de start.”

Met tegenstanders als Thijs Aerts en Lander Loockx was Kamp bovendien de topfavoriet. “Als je gaat kijken naar de uitslagen van de vorige weken, misschien wel ja. Maar ik ging niet van start met het idee dat ik daar moést winnen. Het was meer een cross die ik mooi vind en waar ik het goed wilde doen. Ik was ook niet meer zenuwachtig dan anders. Ik had de dag voordien nog best hard getraind, om de week zo normaal mogelijk te houden richting Val di Sole.”

Vergelijking met Ronhaar en Nys

Kamp, de beloftenwereldkampioen van 2020, toont zich dit seizoen steeds in de top 10 van de grote crossen, maar pakte in Rucphen zijn eerste podiumplaats. “Ik mis nog net dat halve procentje om elke week met de top 5 mee te kunnen”, vindt Kamp. “Anderzijds, vorige zondag in Flamanville had ik een enorm slechte dag. Als je zelfs dan achtste eindigt, dan mag je zeggen dat je aan een constant jaar bezig bent. Dat is misschien nog het grootste verschil met een jaar eerder.”

Terwijl ziet Kamp jongens als Thibau Nys en Pim Ronhaar, die zelfs nog wat jonger dan hemzelf zijn, winnen op het hoogste niveau. “Het is niet dat ik zit te denken: waarom lukt het hen wel en ik niet? Op sommige momenten knaagt het een beetje, maar ik denk dat ik ook kan, wat zij nu doen. Pim en ik kennen elkaar al lang, we zijn al van bij de junioren tegen elkaar aan het crossen. Nu heeft hij een iets grotere stap gezet dan ik, maar ik denk niet dat we veel voor elkaar moeten onderdoen.”

“Wat je ziet bij Pim, is dat hij in de hele zware crossen, zoals Dublin en Dendermonde, gewoon heel erg goed rijdt”, vindt hij. “Maar als we dan naar de snelle parcoursen kijken, zoals dat van Troyes, dan komen mijn kwaliteiten meer tot hun recht. Die parcoursen maken echt een verschil, denk ik. Laat me duidelijk zijn: ik vind het fijn hoe Pim en Thibau momenteel rijden, en het moedigt me alleen maar aan dat ik het misschien ook wel kan.”

Nederlands kampioenschap

Kamp vindt dan ook nog voldoende verbeterpunten voor mezelf. “Qua professionaliteit en extra trainingsvolume kan ik misschien nog stappen zetten. Ook moet ik nog meer op mijn voeding letten, daar ben ik nog niet superhard mee bezig. Er zijn altijd punten die nog beter kunnen. Ik heb een beetje tijd nodig om de beste versie van mezelf te worden, maar het moet er ooit eens uitkomen.”

Voor de rest van het seizoen heeft Kamp een duidelijk plan. “Vooral de Wereldbeker staat voor mij hoog aangeschreven. Normaal gezien sla ik geen enkele manche over. Daarna wil ik naar de kampioenschappen pieken. Ik ben iemand die vaak na de drukke kerstperiode nog beter wordt, maar richting het NK is het ook te zien hoe Pim, Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis blijven rijden. Ik zal er een sterk blok van Baloise Trek Lions treffen.”