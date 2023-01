Rugblessure Mathieu van der Poel lijkt Zonhoven niet in gevaar te brengen

Mathieu van der Poel zal normaal gezien zondag aan de start staan van de Wereldbeker in Zonhoven. De crosser van Alpecin-Deceuninck kampte in Koksijde nog met rugproblemen, maar Van der Poel zou zondag gewoon kunnen crossen. “Daar ziet het naar uit.”

Van der Poel moest in Koksijde meer dan een minuut toegeven ten opzichte van Wout van Aert, die ontketend was. MVDP vertelde achteraf dat zijn rugklachten weer opspeelden en dat hij zich toch wat zorgen maakte. “Ik voelde het vrij snel al. (…) Op een gegeven moment kon ik de ene voet bijna niet voor de andere krijgen.”

“De cross zondag in Zonhoven lijkt geen probleem”, zo klinkt het binnen de ploeg. Daar ziet het, na een bezoek aan de dokter donderdag en behandeling bij de kinesist vrijdag, alleszins naar uit. Dat meldde de Belgische ploeg aan WielerFlits.

De Vlaamse krant HLN laat het volgende optekenen over het onderwerp: ‘De klachten van Van der Poel worden toegeschreven aan de intensiteit van de wedstrijden van de voorbije weken. Uitgesloten wordt dat de rugproblemen die Mathieu van der Poel kreeg na zijn val in de Olympische mountainbikerace in augustus 2021 in Tokio, nu opnieuw voor last zorgen.’