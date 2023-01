Rugklachten Mathieu van der Poel spelen weer op: “Ik maak me wel wat zorgen”

Mathieu van der Poel moest in de X2O Trofee Koksijde genoegen nemen met een tweede plaats, ver achter Wout van Aert. Tijdens de cross stretchte de Nederlander al meermaals zijn rug en in het flashinterview na afloop bevestigde hij dat zijn eerdere rugklachten weer opspeelden. “Ik had opeens weer heel veel last van de rug, dus dat is wel klote”, zei een balende MVDP.

“Maar daar is niks aan te doen”, vervolgde Van der Poel. “Ik voelde het vrij snel al. Ik vind het wel jammer, want ik had hier wel naar uitgekeken. Het was een van de crossen die ik had aangestipt. Ik voelde me wel vrij goed, mijn benen ook. Maar ik kon op een gegeven moment de ene voet bijna niet voor de andere krijgen.”

Vorige winter reed Van der Poel slechts anderhalve cross vanwege rugklachten, maar dankzij veel oefeningen leek hij de klachten onder controle te hebben. “Het is dit veldritseizoen eigenlijk ook vrij goed gegaan. Ik snap niet goed waarom het vandaag wel zo opspeelde. We zijn de afgelopen vijf crossen aan elkaar gewaagd, dat had vandaag eigenlijk ook het geval moeten zijn als je de lijn doortrekt. Maar ik kon niet afzien vandaag.”

“Ik maak me daar wel wat zorgen over, maar het komt wel weer in orde. Goed losmaken morgen en dan zondag (in de Wereldbeker Zonhoven, red.) weer het beste van mezelf geven.” In Zonhoven rijdt Van der Poel zijn laatste cross voordat hij op stage naar Spanje vertrekt.