Rudy Pevenage: “Ferrari werkt nu in Tenerife, op de Teide” dinsdag 19 mei 2020 om 13:15

Rudy Pevenage laat nog eens van zich spreken. De ex-ploegleider van Jan Ullrich weet dat dokter Michele Ferrari nog steeds werkt. “In Tenerife, boven op de Teide. Ze noemen hem nu geen Ferrari meer, maar Testarossa.”

Een paar maanden geleden bracht Pevenage zijn biografie ‘Der Rudy‘ uit. De anekdote over het bewuste colablikje met de dubbele wand blijft ons natuurlijk bij. Er is het verhaal van de bloedzakken in lege melkpakken En het gaat ook over zijn band met Fuentes. Maar Pevenage oogstte behoorlijk wat kritiek, onder meer van Eddy Planckaert en Johan Bruyneel.

In een interview met Cyclingnews, probeert de 65-jarige Oost-Vlaming uit te leggen dat zijn biografie vooral géén dopingboek is. “Maar de Vlaamse kranten maakten alleen melding van die twee pagina’s waarin het wel over doping gaat. En dat werd dan overgenomen door de Duitse media, door journalisten die geen Vlaams begrijpen.”

Omerta

De kritiek legt hij naast zich neer. “De omertá, weet je wel. Ik zou het niet erg vinden als Johan Bruyneel of Lance Armstrong of iemand anders me zou opbellen. Maar dat doen ze niet, want ze waren erbij. Ze weten allemaal dat ik gelijk heb. Maar nog eens, dit was geen dopingboek. Dat had ook gekund, maar ik wilde het niet. Ik heb veel te veel vrienden in het wielrennen.”

En dan dropt Pevenage toch weer een bommetje. “Of het wielrennen nu proper is? Schoner”, zegt hij. “Zeker niet zoals vroeger. Dat kan ook niet. Nee, ik denk dat het wielrennen nu proper is.” Maar hij vertelt er meteen ook bij dat dokter Ferrari, de man achter Lance Armstrong, nog actief is. Ondanks een levenslange schorsing.

Testarossa

“Hij werkt in Tenerife, op de Teide”, zegt Pevenage. “Normaal zouden ze dat moeten weten. Ík weet het, terwijl ik niets meer te maken heb met wielrennen. Testarossa. Ze noemen hem geen Ferrari meer. Zijn naam is nu Testarossa. Het interesseert me niet waarom hij daar is. Ik weet dat hij er werkt. Misschien gebruiken renners nu kleinere dosissen, zodat het in hun bloedpaspoort niet zichtbaar is.”

Begin februari werden Fuglsang en Lutsenko nog in verband gebracht met Ferrari. Anti-dopingorganisatie CADF werd daarover getipt, maar besloot – na ontkenning van zowel de betrokken renners als het Astana-team, de zaak te laten rusten…