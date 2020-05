Lance Armstrong begon op zijn 21ste met doping maandag 18 mei 2020 om 17:21

Lance Armstrong (49) geeft toe dat hij op zijn 21ste voor het eerst aan de doping zat. Dat vertelt de Texaan, die zijn zeven eindzeges in de Tour de France kwijtraakte nadat hij het gebruik ervan had bekend, in het eerste deel van de ESPN-documentaire die eind mei op tv komt in de Verenigde Staten. Dat meldt CyclingWeekly.

Armstrong begon rond 1992, toen hij bij Motorola zijn profdebuut maakte, met het gebruik van cortisonen. Een jaar later won hij in Oslo het wereldkampioenschap. Pas daarna stapte Armstrong over op EPO.

“We waren wat aan het knoeien met die cortisonen of wat er ook rond ging, maar EPO was van een heel ander niveau. De voordelen van onze prestaties waren zo groot dat de sport overging op die nieuwe raketbrandstof. Dat was toen de beslissing die we moesten maken”, aldus Armstrong, die zegt in 1995 te zijn gaan samenwerken met dopingdokter Michele Ferrari. Vier jaar later won hij de eerste van zeven Tour de Frances.

Armstrong bekende in 2013 doping te hebben gebruikt tijdens zijn carrière. Daarop werd hij levenslang geschorst door USADA en moest hij een miljoenenboete betalen aan de Amerikaanse overheid. De documentaire is van de ESPN-serie ’30 for 30′ en in twee delen te zien. Het eerste deel gaat in première op 24 mei, de tweede volgt een week later.