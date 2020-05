Simeoni en Armstrong laten verleden rusten: “Excuses waren oprecht” dinsdag 26 mei 2020 om 16:02

Ooit waren ze gezworen vijanden, maar Filippo Simeoni en Lance Armstrong hebben hun jarenlange vete inmiddels bijgelegd. De Amerikaan reisde in 2013 zelfs speciaal naar Italië om zijn excuses aan te bieden. “Iedereen verdient een tweede kans. Armstrong heeft geboet voor zijn daden”, zo vertelt Simeoni nu aan Il Giornale.

Armstrong was aan het begin van de twintigste eeuw de beste ronderenner van zijn generatie, terwijl Simeoni een verdienstelijke profwielrenner was in dienst van diverse Italiaanse ploegen. Die laatste gaat in de achttiende etappe van de Tour van 2004 op jacht naar de ritzege, maar wordt hoogstpersoonlijk teruggehaald door geletruidrager Armstrong.

De reden: Simeoni had in het verleden toegegeven klant te zijn geweest van de omstreden dopingarts Michele Ferrari. De medicus was in die tijd ook de persoonlijke coach van Armstrong en begeleidde de Texaan naar zeven opeenvolgende eindzeges in de Ronde van Frankrijk. Simeoni beschuldigde zijn landgenoot van het verstrekken van doping.

Armstrong noemde Simeoni een ‘leugenaar’, maar de Italiaan hield voet bij stuk en sleepte de Amerikaan zelfs voor de rechter wegens laster. Het zorgde voor een zeer gespannen relatie tussen beide renners, maar in 2004 kreeg ook de buitenwereld een idee van de verhoudingen. Simeoni bezweek onder de psychologische druk van Armstrong en liet zich weer opslokken door het peloton.

Simeoni: “De excuses van Armstrong waren oprecht”

Zestien jaar na het bewuste incident hebben beide mannen het verlaten laten rusten, zo vertelt Armstrong in zijn nieuwe documentaire voor televisiezender ESPN. “Het klopt dat Lance in 2013 speciaal vanuit Texas naar Italië was gevlogen om zijn excuses aan te bieden”, aldus Simeoni. “We spraken in Rome af samen met de Italiaanse journalist Pier Bergonzi.”

“Dat was een goede vriend van Armstrong en iemand die als vertaler kon optreden tijdens het gesprek. We hebben meer dan een uur met elkaar gesproken. Zijn excuses waren oprecht en ik heb ook mijn kant van het verhaal verteld. Ik heb hem laten weten dat ik enorm veel pijn, verdriet en woede heb gevoeld. Ik heb jarenlang met nare gevoelens rondgelopen.”

Publieke vernedering

Simeoni: “Hij wilde me een lesje leren tijdens die veelbesproken etappe (tussen Annemasse en Lons-le-Saunier, red.), het was zijn doel om me publiekelijk te vernederen. Nou, dat is wel gelukt. Ik werd vervolgens door meerdere Italiaanse wielrenners gezien als een verrader. Ik werd uitgescholden.” De oud-prof koestert nu echter geen wrok meer jegens Armstrong.

“Hij heeft fouten gemaakt en inmiddels geboet voor zijn daden. Het is goed dat hij nu weer vooruit kijkt, iedereen verdient een tweede kans. Zijn zeven Tourzeges zijn inmiddels geschrapt, maar dat neemt niet weg dat hij zeven keer de Tour heeft gewonnen. Ik denk dat hij ook zonder doping de beste was.” Op 24 mei was de eerste première van de ESPN-documentaire over Armstrong.