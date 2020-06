Rudy Pevenage: “Het gaat weer goed met Jan Ullrich” maandag 8 juni 2020 om 14:53

De situatie van Jan Ullrich is er flink op vooruit gegaan. Volgens zijn oud-ploegleider Rudy Pevenage gaat het goed met de voormalig wereldtopper uit Duitsland, die in 2018 nog werd opgenomen in een afkickkliniek vanwege een drank- en drugsprobleem. “Hij stuurde mij laatst nog een foto. Het gaat goed met hem”, zegt Pevenage tegen het Duitse Sportbuzzer.

Begin dit jaar presenteerde Pevenage het boek ‘Der Rudy’ waarin hij zich uitliet over zijn tijd als ploegleider. Het ging onder meer over zijn rol in het dopinggebruik van zijn pupil Ullrich. Na de publicatie van het boek sprak Pevenage een maand niet met Ullrich. “Maar in maart hebben we erover gesproken en zei Jan dat hij mij vertrouwt. Hij stuurde mij laatst nog een foto. Het gaat goed met hem. Ik ben nog altijd zijn opa”, lacht de Belg. “Alles is weer zoals vroeger.”

‘Overal wordt mij gevraagd naar Jan, maar in Duitsland is hij vergeten’

“Twee, drie jaar geleden was ik bijna elke week bij Jan op Mallorca. Hij had toen een heel moeilijke periode. Hij had problemen met zijn knie, met zijn vrouw en hij durfde zijn kinderen niet meer te zien”, aldus Pevenage. “Nu is hij terug bij zijn vrienden in Freiburg en gaat het goed met hem. Jan heeft nooit ruzie gehad. In het peloton was hij geliefd, in tegenstelling tot Lance Armstrong.”

“Jan had alleen een probleem”, geeft zijn oud-ploegleider aan. “Hij werd in Duitsland omhoog geschreven en vervolgens door de kranten kapotgemaakt. In België en Italië is hij nog een held. Overal waar ik kom, vragen mensen om Jan. Maar in Duitsland is hij vergeten.”

Tweede kans

Pevenage vindt dat Ullrich zich weer moet laten zien. De Duitser gaf eind 2018 zelf aan dat hij weer ‘de oude Jan’ wilde worden. “Alleen heeft hij daar nog tijd voor nodig”, zegt Pevenage. “Die beslissing moet hij zelf nemen. Ik wil hem graag daarbij helpen en ken ook andere mensen die dat zouden willen doen. Iedereen verdient een tweede kans. Jan heeft niets slechts gedaan. Hij kon drie keer de Tour winnen, werd twee keer wereldkampioen en is olympisch kampioen. Hij is een ster.”